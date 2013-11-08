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Üzüm Dolgulu Ücgenler Tarifi

Milföy şeklinde tatlılar mı? Aynısı olmasa da üzüm dolgulu üçgenler tarifi en yakın tatlılardandır. Küçük küçük hazırlayacağınız bu tatlı çayınızın yanında enfes gidecektir. Peki üzüm dolgulu üçgenler nasıl yapılır?
Üzüm Dolgulu Ücgenler Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı siyah üzüm suyu

200 gram tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 çay kaşığı süt

1 adet yumurta

1 paket vanilya

2 su bardağı un



Dolgu için:

15 adet siyah üzüm

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

1 çay bardağı pudra şekeri


YAPILIŞI

Üzüm suyu, tereyağı, pudra şekeri, süt, yumurta ve vanilyayı karıştırın. Un ilave edip yoğurun.Hamuru merdane yardımı ile hafif kalınca açıp, kavanoz kapağı ile yuvarlaklar çıkarın. Bir adet hamurun ortası hafif çukur kalacak şekilde üç tarafından hafifçe büzerek üçgen şekline getirin.Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Dolgu için ikiye kesilmiş üzüm, ceviz ve pudra şekerini karıştırın. Karışımı hamurların içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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