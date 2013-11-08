Üzüm Dolgulu Ücgenler Tarifi

Üzüm suyu, tereyağı, pudra şekeri, süt, yumurta ve vanilyayı karıştırın. Un ilave edip yoğurun.Hamuru merdane yardımı ile hafif kalınca açıp, kavanoz kapağı ile yuvarlaklar çıkarın. Bir adet hamurun ortası hafif çukur kalacak şekilde üç tarafından hafifçe büzerek üçgen şekline getirin.Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Dolgu için ikiye kesilmiş üzüm, ceviz ve pudra şekerini karıştırın. Karışımı hamurların içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.