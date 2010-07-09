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Üzüm Kızartması

Üzüm Kızartması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram üzüm

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı toz şeker

2 adet yumurta (akı ve sarısı ayrı)

Bir tutam tuz



Kızartmak için: Sıvı yağ



Üzeri için: Tarçın

YAPILIŞI

Un, toz şeker, yumurta sarıları pütürsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. 20 dakika dinlendirin. Yumurta akları ve tuzu katılaşana kadar çırpıp, hamura ekleyin. Üzümü yıkayıp, kurulayın. Küçük salkımlara ayırın. Üzümlerin sapından tutup hamura batırın. Kızgın sıvı yağda yaklaşık 3 dakika kızartın. Üzerine
tarçın serpip, servis yapın.
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