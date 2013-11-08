Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Üzümlü Ballı Baba Tarifi

Üzümlü Ballı Baba Tarifi

Baba dedik de öyle ağır bir tatlı değil canım... Üzümlü ballı baba tarifi oldukça kolaydır. Küçük şekillerden büyük tatlar almak için üzümlü ballı baba nasıl yapılır işte detayları...

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti