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Üzümlü Ballı Baba Tarifi

Baba dedik de öyle ağır bir tatlı değil canım... Üzümlü ballı baba tarifi oldukça kolaydır. Küçük şekillerden büyük tatlar almak için üzümlü ballı baba nasıl yapılır işte detayları...
Üzümlü Ballı Baba Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-15 adet üzüm

4 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

1 çay kaşığı krema

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4 çorba kaşığı irmik



Şerbet için:

1 çay bardağı tozşeker

2 çay bardağı su



Üzeri için:

Üzüm taneleri ve bal


YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Krema ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde un, vanilya, kabartma tozu ve irmiği harmanlayıp, yumurtalı karışıma ekleyin. Üzümleri dilimleyip ilave edin. Küçük kek kalıplarını yağlayıp karışımı kalıplara pay edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin. 2 Şerbet için toz şeker ve suyu, toz şeker eriyene dek kaynatın.Kekleri kalıplardan çıkarın. Ilık keklerin üzerine ılık şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince üzerine bal gezdirin. Üzüm taneleri ile süsleyip servis yapın.

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