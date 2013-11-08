Üzümlü Ballı Baba Tarifi

10-15 adet üzüm
4 adet yumurta
Yarım su bardağı tozşeker
1 çay kaşığı krema
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
4 çorba kaşığı irmik
Şerbet için:
1 çay bardağı tozşeker
2 çay bardağı su
Üzeri için:
Üzüm taneleri ve bal
Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Krema ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde un, vanilya, kabartma tozu ve irmiği harmanlayıp, yumurtalı karışıma ekleyin. Üzümleri dilimleyip ilave edin. Küçük kek kalıplarını yağlayıp karışımı kalıplara pay edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin. 2 Şerbet için toz şeker ve suyu, toz şeker eriyene dek kaynatın.Kekleri kalıplardan çıkarın. Ilık keklerin üzerine ılık şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince üzerine bal gezdirin. Üzüm taneleri ile süsleyip servis yapın.