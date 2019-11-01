Üzümlü cevizli elma tatlısı tarifi

Elmaların içlerini temizleyin. Ayrı bir yerde kıyılmış ceviz ile kuruüzümü karıştırın. Daha sonra elmaların içlerine pay edin. Fırın kabına yerleştirip kenara alın. Üzeri için bir kapta portakal suyu ile balı karıştırın. Elmaların üzerine gezdirip, karanfil ve tarçını da ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.