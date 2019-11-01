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Üzümlü cevizli elma tatlısı tarifi

Pişerken etrafa yaydıkları büyüleyici kokular mutfaktan odalara, hatta ev dışına taşarak görünmez ve karşı konulmaz bir lezzet davetine dönüşen tatlılardan üzümlü cevizli elma tatlısı...
Üzümlü cevizli elma tatlısı tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 5 adet sarı elma



● 200 gram ceviz içi



● 150 gram çekirdeksiz kuruüzüm



● Üzeri için: 3 adet portakalın suyu



● 4 tatlı kaşığı bal



● 5 adet karanfil


● 1 adet çubuk tarçın

● 5 adet sarı elma



● 200 gram ceviz içi



● 150 gram çekirdeksiz kuruüzüm



● Üzeri için: 3 adet portakalın suyu



● 4 tatlı kaşığı bal



● 5 adet karanfil


● 1 adet çubuk tarçın

YAPILIŞI

Elmaların içlerini temizleyin. Ayrı bir yerde kıyılmış ceviz ile kuruüzümü karıştırın. Daha sonra elmaların içlerine pay edin. Fırın kabına yerleştirip kenara alın. Üzeri için bir kapta portakal suyu ile balı karıştırın. Elmaların üzerine gezdirip, karanfil ve tarçını da ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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