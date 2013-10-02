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Üzümlü Pasta Tarifi

Üzümlü pasta tarifi ile değişik tatlar tatmaya hazır mısınız? Peki Üzümlü pasta nasıl yapılır bilmiyor musunuz? Biz söylüyoruz.
Üzümlü Pasta Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı süt

3 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 adet yumurta

200 gram labne peyniri

1 paket vanilya

1 adet kakaolu pandispanya

1 çay bardağı neskafeli su

2 su bardağı siyah üzüm

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alın. İçine toz şeker, un ve nişastayı ekleyip karıştırın. Diğer tarafta yumurtayı çırpıp süte ilave edin. Krema kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alın. Soğuyunca içine labne peyniri ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Pandispanya katlarını kahveli suyla ıslatın. Birinci kata kremanın yarısını sürüp, üzerine üzümün yarısını dizin. Üzümlerin üzerine ikinci katı yerleştirin. Kalan krema ile pastanın üzerini kaplayın ve kalan üzümleri serpiştirin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.
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