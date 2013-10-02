Üzümlü Pasta Tarifi

Sütü bir tencereye alın. İçine toz şeker, un ve nişastayı ekleyip karıştırın. Diğer tarafta yumurtayı çırpıp süte ilave edin. Krema kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alın. Soğuyunca içine labne peyniri ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Pandispanya katlarını kahveli suyla ıslatın. Birinci kata kremanın yarısını sürüp, üzerine üzümün yarısını dizin. Üzümlerin üzerine ikinci katı yerleştirin. Kalan krema ile pastanın üzerini kaplayın ve kalan üzümleri serpiştirin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.