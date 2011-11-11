Üzümlü Toplar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Üzümleri ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkarın ve tekrar kapatın. Üzerlerine rom gezdirip 1-2 saat dinlendirin. Bisküvileri ufalayıp, un haline getirin. Üzümleri süzgece alıp, süzülen romla bisküviyi ıslatın. Ayrı bir yerde su ve toz şekerin hepsini birkaç dakika kaynatın. Ocaktan alıp, bademi ilave edin. Kakao ile ıslatılmış bisküviyi ekleyip harmanlayın. Üzerine rendelenmiş çikolata ilave edip, iyice karıştırın. Karışım çok sıcaksa ılınmasını bekleyin. Karışımdan küçük parçalar koparın. Avucunuzda yassılaştırıp, içlerine üzüm yerleştirin. Üzümler görünmeyecek şekilde kapatın. Buzdolabında 1 saat dinlendirip, soğuk olarak servis yapın.