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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Üzümlü Toplar

Üzümlü Toplar

Üzümlü Toplar
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-15 adet iri taneli siyah üzüm

5 adet pötibör bisküvi

İki buçuk su bardağı su

1 su bardağı+4 çorba kaşığı toz şeker

100 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı acı kakao

250 gram kıyılmış badem

YAPILIŞI

Üzümleri ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkarın ve tekrar kapatın. Üzerlerine rom gezdirip 1-2 saat dinlendirin. Bisküvileri ufalayıp, un haline getirin. Üzümleri süzgece alıp, süzülen romla bisküviyi ıslatın. Ayrı bir yerde su ve toz şekerin hepsini birkaç dakika kaynatın. Ocaktan alıp, bademi ilave edin. Kakao ile ıslatılmış bisküviyi ekleyip harmanlayın. Üzerine rendelenmiş çikolata ilave edip, iyice karıştırın. Karışım çok sıcaksa ılınmasını bekleyin. Karışımdan küçük parçalar koparın. Avucunuzda yassılaştırıp, içlerine üzüm yerleştirin. Üzümler görünmeyecek şekilde kapatın. Buzdolabında 1 saat dinlendirip, soğuk olarak servis yapın.
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