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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Vişne Çorbası

Vişne Çorbası

Vişne Çorbası
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram çekirdekleri çıkarılmış vişne

250 gram vanilyalı dondurma

Yarım su bardağı süt

1 adet limenin ya da limonun suyu

2 dal fesleğen

YAPILIŞI

Dondurmayı buzluktan alıp buzdolabına koyarak yumuşamasını sağlayın. Vişneleri bir kaba alıp üzerine dondurma, süt ve lime ya da limon suyunu ekleyip karıştırın. Karışımı blenderden geçirip süzün. Bardaklara doldurun. Fesleğen yaprağı ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Lime, yeşil kabuklu ve hoş kokulu bir limon cinsidir. Bulamazsanız yerine limon da kullanabilirsiniz.
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