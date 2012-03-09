Vişne Çorbası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram çekirdekleri çıkarılmış vişne
250 gram vanilyalı dondurma
Yarım su bardağı süt
1 adet limenin ya da limonun suyu
2 dal fesleğen
YAPILIŞI
Dondurmayı buzluktan alıp buzdolabına koyarak yumuşamasını sağlayın. Vişneleri bir kaba alıp üzerine dondurma, süt ve lime ya da limon suyunu ekleyip karıştırın. Karışımı blenderden geçirip süzün. Bardaklara doldurun. Fesleğen yaprağı ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Lime, yeşil kabuklu ve hoş kokulu bir limon cinsidir. Bulamazsanız yerine limon da kullanabilirsiniz.