Vişne Çorbası

Sofra Tarifi

250 gram çekirdekleri çıkarılmış vişne 250 gram vanilyalı dondurma Yarım su bardağı süt 1 adet limenin ya da limonun suyu 2 dal fesleğen

YAPILIŞI

Dondurmayı buzluktan alıp buzdolabına koyarak yumuşamasını sağlayın. Vişneleri bir kaba alıp üzerine dondurma, süt ve lime ya da limon suyunu ekleyip karıştırın. Karışımı blenderden geçirip süzün. Bardaklara doldurun. Fesleğen yaprağı ile süsleyerek servis yapın.