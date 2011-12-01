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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Vişne Ezmeli İrmik Helvası

Vişne Ezmeli İrmik Helvası

Vişne Ezmeli İrmik Helvası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram tereyağı

500 gram irmik

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

500 gram toz şeker

3 su bardağı su

Bir buçuk su bardağı süt

500 gram vişne kompostosu

Süslemek için: Kaymak

YAPILIŞI

İrmik ve fıstığı tereyağında kavurun. Su ve şekeri kaynatarak hazırladığınız sıcak şerbeti üzerine dökün. Oda sıcaklığındaki sütü yavaş yavaş ekleyin. 2-3 dakika pişirin. Helvayı biraz dinlendirdikten sonra servis tabağına yayın. Üzerine, suyu süzdürülüp çekirdekleri çıkartılarak püre haline getirilmiş vişne kompostosunu yayın. Kaymakla servis yapın.
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