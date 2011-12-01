Vişne Ezmeli İrmik Helvası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram tereyağı
500 gram irmik
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
500 gram toz şeker
3 su bardağı su
Bir buçuk su bardağı süt
500 gram vişne kompostosu
Süslemek için: Kaymak
YAPILIŞI
İrmik ve fıstığı tereyağında kavurun. Su ve şekeri kaynatarak hazırladığınız sıcak şerbeti üzerine dökün. Oda sıcaklığındaki sütü yavaş yavaş ekleyin. 2-3 dakika pişirin. Helvayı biraz dinlendirdikten sonra servis tabağına yayın. Üzerine, suyu süzdürülüp çekirdekleri çıkartılarak püre haline getirilmiş vişne kompostosunu yayın. Kaymakla servis yapın.