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Vişne Soslu Çikolatalı Kek

Vişne Soslu Çikolatalı Kek
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

480 gram bitter çikolata

4 çorba kaşığı tereyağı

6 adet yumurta

2/3 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı toz badem



Sos için: 1 su bardağı vişne

2 çorba kaşığı vişne suyu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Çikolata ve 4 çorba kaşığı tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Soğuması için bir kenarda beklemeye alın. Derin bir kabın içinde şeker ve yumurtaları köpük kıvamına gelinceye kadar çırpın. Çikolatalı tereyağını ve toz bademi ekleyip karıştırın. 20 cm çapında yuvarlak bir fırın kabının içine yağlı kağıt serin. Tatlı karışımını kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika benmari usulü pişirin. Sos için bütün malzemeleri kaynatıp soğutun. Fırından çıkardığınız tatlıyla birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

*Arzu ederseniz bu tatlıyı 5-6 adet küçük fırın kabında da pişirebilirsiniz. *Tatlı piştikten sonra fırını kapatın.Fırının kapağını biraz aralayıp, tatlı soğuyana kadar (yaklaşık 40 dakika) içinde bekletin. *Bu tatlıyı çırpılmış kremayla da ikram edebilirsiniz.
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