Vişne Soslu Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolata ve 4 çorba kaşığı tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Soğuması için bir kenarda beklemeye alın. Derin bir kabın içinde şeker ve yumurtaları köpük kıvamına gelinceye kadar çırpın. Çikolatalı tereyağını ve toz bademi ekleyip karıştırın. 20 cm çapında yuvarlak bir fırın kabının içine yağlı kağıt serin. Tatlı karışımını kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika benmari usulü pişirin. Sos için bütün malzemeleri kaynatıp soğutun. Fırından çıkardığınız tatlıyla birlikte servis yapın.