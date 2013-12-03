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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Vişne Soslu Pelte

Vişne Soslu Pelte

Vişne Soslu Pelte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı buğday nişastası

10 çorba kaşığı toz şeker

Dört buçuk su bardağı su

3 su bardağı süt

Vişne sos için:

2 su bardağı çekirdekleri ayıklanmış vişne

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı su

Yarım limon

3 adet dövülmüş kakule

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

1 vişne sos için pudra şekeri ve suyu şeker eriyene dek kaynatın. Vişne, limon suyu, kakule ve tarçın
ekleyip 10 dakika pişirin. 2 Pelte için nişasta, 6 çorba kaşığı toz şeker ve suyu, orta ateşte koyulaşana
dek pişirin. Dikdörtgen veya kare cam bir kabı ıslatın. Pelteyi kaba boşaltıp, ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabına yerleştirip 3 saat dinlendirin. 3 Ayrı bir tencerede süt ve kalan 4 çorba kaşığı şekeri kaynatıp, soğutun. Pelteyi küp kesip servis tabaklarına veya kuplara yerleştirin. Üzerine toz şekerli sütü gezdirin. Vişne sos ekleyip servis yapın.
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