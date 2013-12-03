Vişne Soslu Pelte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı buğday nişastası
10 çorba kaşığı toz şeker
Dört buçuk su bardağı su
3 su bardağı süt
Vişne sos için:
2 su bardağı çekirdekleri ayıklanmış vişne
1 su bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı su
Yarım limon
3 adet dövülmüş kakule
1 tatlı kaşığı tarçın
YAPILIŞI
1 vişne sos için pudra şekeri ve suyu şeker eriyene dek kaynatın. Vişne, limon suyu, kakule ve tarçın
ekleyip 10 dakika pişirin. 2 Pelte için nişasta, 6 çorba kaşığı toz şeker ve suyu, orta ateşte koyulaşana
dek pişirin. Dikdörtgen veya kare cam bir kabı ıslatın. Pelteyi kaba boşaltıp, ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabına yerleştirip 3 saat dinlendirin. 3 Ayrı bir tencerede süt ve kalan 4 çorba kaşığı şekeri kaynatıp, soğutun. Pelteyi küp kesip servis tabaklarına veya kuplara yerleştirin. Üzerine toz şekerli sütü gezdirin. Vişne sos ekleyip servis yapın.