Vişne Soslu Pelte

ekleyip 10 dakika pişirin. 2 Pelte için nişasta, 6 çorba kaşığı toz şeker ve suyu, orta ateşte koyulaşana

dek pişirin. Dikdörtgen veya kare cam bir kabı ıslatın. Pelteyi kaba boşaltıp, ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabına yerleştirip 3 saat dinlendirin. 3 Ayrı bir tencerede süt ve kalan 4 çorba kaşığı şekeri kaynatıp, soğutun. Pelteyi küp kesip servis tabaklarına veya kuplara yerleştirin. Üzerine toz şekerli sütü gezdirin. Vişne sos ekleyip servis yapın.

1 vişne sos için pudra şekeri ve suyu şeker eriyene dek kaynatın. Vişne, limon suyu, kakule ve tarçın