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Vişneli Çikolatalı Kremalı Rulo

Vişneli Çikolatalı Kremalı Rulo
  • 8-10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta

(akları ve sarıları ayrılmış)

3/4 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

Yarım su bardağı un

Bir tutam tuz



Krema için: 2 paket

(80'er gramlık) bitter çikolata

Bir buçuk su bardağı vişne

reçeli suyu

1 kutu (200 ml) krema



Süslemek için: Vişne reçeli

taneleri, nane

YAPILIŞI

Öncelikle krema için çikolatayı benmari usulü eritin ve ocaktan alın. Vişne reçeli suyunu ilave edip karıştırın. Kremayı ekleyin ve tekrar karıştırıp, ılınması için bir kenara alın. Kek için derin bir kapta yumurta sarıları ile toz şekeri iyice çırpın. Elenmiş un ve kakaoyu ilave edip, karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta akları ile tuzu köpük haline gelene kadar çırpın. Köpüğünü gidermeden kakaolu karışımın içine katın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yayın. 175 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Kremadan 1 çay bardağı ayırıp, kalanını sıcakken kekin üzerine sürün. Temiz bir havlunun üzerine koyup rulo yapın. Üzerine ayırdığınız 1 çay bardağı kremalı karışımı gezdirin. Vişne taneleri ve nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.
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