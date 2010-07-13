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Vişne Tiritli Ekmek Tatlısı

Vişne Tiritli Ekmek Tatlısı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet beyaz doygun ekmek

2 kg çekirdeği çıkarılmış vişne

1 kg toz şeker

Bir buçuk litre su

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

2 çorba kaşığı toz antep fıstığı

YAPILIŞI

Vişne, toz şeker ve suyu bir kaba koyup, vişneler dağılmayacak şekilde kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ekmeği kalınca dilimleyip kenarlarını alın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alıp, üzerine vişneli şuruptan dökün. Krem şantiyi sütle çırpın. Buzdolabında 15 dakika bekletip, tatlının üzerine yerleştirin. Toz antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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