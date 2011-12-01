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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Vişneli Katmer

Vişneli Katmer

Vişneli Katmer
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram ince çekilmiş antep fıstığı

1 çay kaşığı tarçın

5 çorba kaşığı toz şeker

500 gram vişne

3 adet yufka

100 gram tereyağı

250 gram tuzsuz lor peyniri

Üzerine: Vişne sosu

YAPILIŞI

Bir kasede antep fıstığı ile tarçını karıştırın. Vişnelerin çekirdeklerini çıkarın. Sos için vişnelerin yarısını robota alın. Üzerine 5 çorba kaşığı toz şeker katıp, püre haline getirin. Yufkayı bütün olarak düz bir zemine serin. İki kenarını hafifçe içe doğru katlayın. Üzerine eritilmiş tereyağından gezdirin. Tarçınlı antep fıstığı serpin. Loru parça parça yufkanın üzerine yayın ve toz şeker serpin. Bohça şeklinde katlayın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Çok az yağ sürülmüş yapışmaz yüzeyli tavada, önlü arkalı kızartın. Hafif ılınınca rulo şeklinde katlayıp, dilimleyin. Üzerine vişne sosu gezdirip servis yapın.
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