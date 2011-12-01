Vişneli Katmer

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram ince çekilmiş antep fıstığı
1 çay kaşığı tarçın
5 çorba kaşığı toz şeker
500 gram vişne
3 adet yufka
100 gram tereyağı
250 gram tuzsuz lor peyniri
Üzerine: Vişne sosu
YAPILIŞI
Bir kasede antep fıstığı ile tarçını karıştırın. Vişnelerin çekirdeklerini çıkarın. Sos için vişnelerin yarısını robota alın. Üzerine 5 çorba kaşığı toz şeker katıp, püre haline getirin. Yufkayı bütün olarak düz bir zemine serin. İki kenarını hafifçe içe doğru katlayın. Üzerine eritilmiş tereyağından gezdirin. Tarçınlı antep fıstığı serpin. Loru parça parça yufkanın üzerine yayın ve toz şeker serpin. Bohça şeklinde katlayın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Çok az yağ sürülmüş yapışmaz yüzeyli tavada, önlü arkalı kızartın. Hafif ılınınca rulo şeklinde katlayıp, dilimleyin. Üzerine vişne sosu gezdirip servis yapın.