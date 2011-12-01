Vişneli Katmer

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kasede antep fıstığı ile tarçını karıştırın. Vişnelerin çekirdeklerini çıkarın. Sos için vişnelerin yarısını robota alın. Üzerine 5 çorba kaşığı toz şeker katıp, püre haline getirin. Yufkayı bütün olarak düz bir zemine serin. İki kenarını hafifçe içe doğru katlayın. Üzerine eritilmiş tereyağından gezdirin. Tarçınlı antep fıstığı serpin. Loru parça parça yufkanın üzerine yayın ve toz şeker serpin. Bohça şeklinde katlayın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Çok az yağ sürülmüş yapışmaz yüzeyli tavada, önlü arkalı kızartın. Hafif ılınınca rulo şeklinde katlayıp, dilimleyin. Üzerine vişne sosu gezdirip servis yapın.