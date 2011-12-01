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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Vişneli Kup

Vişneli Kup

Vişneli Kup
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı vişne suyu

2 çorba kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

1 adet yumurtanın sarısı

1 paket vanilya

10-15 adet vişne

YAPILIŞI

Vişne suyunu, nişastayı ve yarım su bardağı toz şekeri bir tencereye alıp, kısık ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirin. Ayrı bir tencerede sütü, unu, kalan yarım su bardağı toz şekeri ve yumurta sarısını çırpma teli ile karıştırın. Kısık ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirin. Hazırladığınız kremayı ateşten alıp, üzerine vanilyayı ekleyin. Mikserle 1-2 dakika çırpın. Vişne peltesini de mikserle 1-2 dakika çırpın. Arzuya göre pelteye çekirdekleri alınmış vişneleri ekleyin. Kuplara vişne peltesinin yarısını dökün. Üzerine beyaz kremayı paylaştırın. Onun üzerine tekrar vişne peltesini paylaştırın. Buzdolabında birkaç saat bekletip, arzuya göre süsleyerek servis yapın.
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