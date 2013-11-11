DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Vişneli Kup Tarifi

Vişneli Kup Tarifi

Soğuk soğuk tatlı yemek için en iyi tarif vişneli kup tarifi... Mısır nişastası ile hazırlayacağınız vişneli kup nasıl yapılır?
Vişneli Kup Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı vişne suyu

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt

Bir buçuk çorba kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya



Süslemek için:

Nane


YAPILIŞI

Vişne suyu, mısır nişastası ve 1 çorba kaşığı toz şekeri bir tencereye alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana kadar pişirin. Ayrı bir tencereye süt, 1 çorba kaşığı toz şeker, un ve yumurta sarısını koyun. Çırpma teli ile 1-2 dakika çırptıktan sonra tencereyi ocağa alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyip, karıştırın.

Vişne karışımından kuplara 3'er çorba kaşığı koyup, derin dondurucuda 5 dakika bekletin. Üzerlerine 2 'şerçorba kaşığı sütlü karışımdan koyun. Tekrar derin dondurucuda 5 dakika beklettikten sonra kalan vişneli karışımı üzerlerine paylaştırın. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra nane ile süsleyip, soğuk olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN