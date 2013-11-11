Vişneli Kup Tarifi

Vişne suyu, mısır nişastası ve 1 çorba kaşığı toz şekeri bir tencereye alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana kadar pişirin. Ayrı bir tencereye süt, 1 çorba kaşığı toz şeker, un ve yumurta sarısını koyun. Çırpma teli ile 1-2 dakika çırptıktan sonra tencereyi ocağa alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyip, karıştırın.

Vişne karışımından kuplara 3'er çorba kaşığı koyup, derin dondurucuda 5 dakika bekletin. Üzerlerine 2 'şerçorba kaşığı sütlü karışımdan koyun. Tekrar derin dondurucuda 5 dakika beklettikten sonra kalan vişneli karışımı üzerlerine paylaştırın. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra nane ile süsleyip, soğuk olarak servis yapın.