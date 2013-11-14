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Vişneli Mini Çikolatalar Tarifi

Vişneli Mini Çikolatalar tarifi yemeklerden sonra çayın yanında gidecek enfes tatlardandır. Vişneli Mini Çikolatalar nasıl yapılır merak ediyorsanız cevabı burada...
Vişneli Mini Çikolatalar Tarifi
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet dondurulmuş vişne

İki buçuk paket (80'er gramlık) bitter çikolata

1 kutu (200 ml) krema

1 paket yulaflı bisküvi

60 gram tereyağı

YAPILIŞI

Tereyağını eritin ve bir kenara alın. Bisküviyi robottan geçirin ve eritilmiş tereyağını ekleyip, tekrar robottan geçirin. Yağlı kağıttan 2 cm eninde ve bir parmak uzunluğunda şeritler kesip, minik muffin kalıplarının dibine serin. Hazırladığınız bisküvili karışımdan birer tatlı kaşığı alıp, kalıplara koyun ve elinizle bastırın. Buzdolabında 1 saat bekletin.

Diğer taraftan kremayı tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığı anda ocaktan alın. Küçük parçalara ayırdığınız çikolatayı kremanın içine katıp, karıştırarak erimesini sağlayın. Oda sıcaklığında ılındıktan sonra şekil verebilecek kıvama gelene kadar buzdolabında bekletin. Dolaptan çıkardığınız bisküvinin üzerine birer adet vişne yerleştirin.

Buzdolabında beklettiğiniz çikolatayı da sıkma torbasına doldurup, vişnenin üzerine şekil vererek sıkın. Tekrar servis yapana kadar buzdolabında bekletin. Mini çikolataları servis yaparken dağılmamaları için yağlı kağıtlardan tutup, kalıptan çıkarın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Krema çabuk bozulacağı için bu tatlıyı fazla bekletmeden 3 gün içinde tüketmek gerekir. Ayrıca oda sıcaklığında da uzun süre kalmamasına özen gösterin.
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