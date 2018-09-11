Vişneli Muhalebilli Güllaç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nişastayı bir kaba alıp, üzerine 1 su bardağı süt ilave edin ve nişasta eriyene dek çırpın. 2 su bardağı sütü derin bir tencereye alıp, üzerine nişastalı karışımı ilave edin ve orta ateşte tel çırpıcı ile hafif kıvam alana dek sürekli karıştırın. Vişneden bir avuç kenara ayırıp kalanı muhallebinin içine katın. Hindistan cevizi şekeri ekleyip, topaklanmaması için karıştırmaya devam edin. Ocaktan alıp, ılınana dek sürekli karıştırın. Kenara ayırdığınız vişneleri ve süzme yoğurdu katıp karıştırın. Orta boy ortası delikli bir kek kalıbını ıslatıp, fazla suyunu silkeleyin. Muhallebiyi kalıbın yarısına gelecek şekilde dökün. Oda sıcaklığına gelince buzdolabının alt rafına yerleştirin. 3 su bardağı sütü 36 derece sıcaklığa gelene dek ısıtın. Ocaktan alıp bal ekleyin ve karıştırın. Yayvan bin kaba güllaç yapraklarını parçalayarak yerleştirin. Üzerine ballı sütü gezdirin. Güllaç sütü çekince, süzgeç yardımıyla fazla sütünü süzdürün. Güllaç yapraklarını buzdolabından çıkardığınız kalıbın üzerine yerleştirin. Streç filmle kapatıp, buzdolabının alt rafında soğuyana dek veya derin dondurucuda sertleşene kadar dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın.