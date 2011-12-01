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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Vişneli Rulo

Vişneli Rulo

Vişneli Rulo
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2/3 su bardağı çekirdeksiz vişne

1 adet çubuk vanilya

1 kahve fincanı tepeleme toz şeker

Yarım limonun suyu

1 su bardağı su

Tek kat hazır pandispanyanın 1/4'ü

6 yaprak milföy hamuru

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Vişne, çubuk vanilya, toz şeker, yarım limonun suyu ve 1 su bardağı suyu kaynatın. Pandispanyayı, enlemesine 6 adet olacak şekilde incecik dilimleyin. Milföylerin 3 adedini yan yana, kalan 3 adet milföyü de diğerlerinin önüne yerleştirin. Kenarlarından bastırıp, hepsini birleştirin. Üzerlerine pandispanyaları yerleştirin. Milföylerin geniş tarafına vişneleri sıralayın. Hamuru kıvırıp, ince rulo yapın. Üzerine, çırpılmış yumurta sarısı sürüp, yarım limonun rendelenmiş kabuğunu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kızarana dek pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.
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