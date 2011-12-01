Vişneli Rulo

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2/3 su bardağı çekirdeksiz vişne
1 adet çubuk vanilya
1 kahve fincanı tepeleme toz şeker
Yarım limonun suyu
1 su bardağı su
Tek kat hazır pandispanyanın 1/4'ü
6 yaprak milföy hamuru
1 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Vişne, çubuk vanilya, toz şeker, yarım limonun suyu ve 1 su bardağı suyu kaynatın. Pandispanyayı, enlemesine 6 adet olacak şekilde incecik dilimleyin. Milföylerin 3 adedini yan yana, kalan 3 adet milföyü de diğerlerinin önüne yerleştirin. Kenarlarından bastırıp, hepsini birleştirin. Üzerlerine pandispanyaları yerleştirin. Milföylerin geniş tarafına vişneleri sıralayın. Hamuru kıvırıp, ince rulo yapın. Üzerine, çırpılmış yumurta sarısı sürüp, yarım limonun rendelenmiş kabuğunu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kızarana dek pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.