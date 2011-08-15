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Vişneli Tahinli Tatlı

Vişneli Tahinli Tatlı
  • 7 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yufka

Yarım su bardağı tahin

5 çorba kaşığı toz şeker

2/3 su bardağı vişne

1 adet yumurta sarısı

Haşhaş

YAPILIŞI

Yufkayı düz bir zemine yayın. Üzerine tahini eşit şekilde sürün. Toz şekeri serpin. Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp yufkanın üzerine dağıtın. Yufkayı rulo yaparak sarın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Ruloyu 3-4 parmak genişliğinde dilimleyin. Üzerine haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, üzerleri kızarana dek pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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