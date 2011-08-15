Vişneli Tahinli Tatlı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yufka
Yarım su bardağı tahin
5 çorba kaşığı toz şeker
2/3 su bardağı vişne
1 adet yumurta sarısı
Haşhaş
YAPILIŞI
Yufkayı düz bir zemine yayın. Üzerine tahini eşit şekilde sürün. Toz şekeri serpin. Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp yufkanın üzerine dağıtın. Yufkayı rulo yaparak sarın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Ruloyu 3-4 parmak genişliğinde dilimleyin. Üzerine haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, üzerleri kızarana dek pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.