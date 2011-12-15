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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Vişneli Tart

Vişneli Tart

Vişneli Tart
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tart hamuru için: 125 gram margarin

2 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un

Bir tutam tuz

Kreması için: 2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı margarin

1 paket vanilya

Sos için: İki buçuk su bardağı su

2 çorba kaşığı nişasta

1 kg vişne

Üzeri için: Tart jölesi

YAPILIŞI

Tart hamuru için tüm tart malzemesini yoğurun. Hamuru, yağlanmış unlanmış yuvarlak tart kalıbına yayın. Üzerine çatalla delikler açın. 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Krema için süt, toz şeker, yumurta ve unu çırpın. Ocağa oturtup, koyulaşana dek pişirin. Ocaktan alıp, margarin ve vanilya ekleyin. Soğumaya bırakın. Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp 2 su bardağı suda haşlayın. Kalan yarım su bardağı su ile nişastayı açıp, vişnelere ilave edin. Ilınmaya bırakın. Tartın içine kremayı sürüp, vişneli sosu gezdirin. Tart jölesini üzerindeki tarife göre hazırlayıp tartın üzerine gezdirin. Buzdolabında dinlendirip, soğuk olarak servis yapın.
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