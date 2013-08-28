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Vişneli Tulipa Tarifi

Vişneli tulipa tarifi ile leziz bir tatlı. Vişneli tulipa nasıl yapılır?
Vişneli Tulipa Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tulipa için:

180 gram (1 su bardağı) tozşeker

120 gram (8 çorba kaşığı) tereyağı

100 gram (1 su bardağından bir parmak az) un

90 gram glikoz



İç malzemesi için:

500 gram süt

125 gram (8 çorba kaşığı) tozşeker

6 yaprak jelatin

100 gram ince kıyılmış vişne tanesi

Yarım kahve fincanı vişne likörü

750 gram iyice çırpılmış kremşanti

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi birlikte kaynatın ve soğumaya bırakın. Yağlanmış fırın tepsisine, parçalara bölünmüş tulipaları 14 cm çapında yayın. Pembeleşinceye kadar fırında pişirin. Çanak şekli vererek soğumaya bırakın.

İç malzemesi için:

Süt ve şekeri kaynatın. Jelatini ilave ederek karıştırın ve soğumaya bırakın. Vişne likörü ve kıyılmış vişne tanelerini ilave ederek karıştırın. En son şantiyi ekleyip, karıştırarak kalıplara dökün. Buzdolabında iyice soğutun. Kalıpları sıcak suya tutarak çıkarın. Tulipalarin içine yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

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