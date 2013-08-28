Vişneli Tulipa Tarifi

Tüm malzemeyi birlikte kaynatın ve soğumaya bırakın. Yağlanmış fırın tepsisine, parçalara bölünmüş tulipaları 14 cm çapında yayın. Pembeleşinceye kadar fırında pişirin. Çanak şekli vererek soğumaya bırakın.

İç malzemesi için:

Süt ve şekeri kaynatın. Jelatini ilave ederek karıştırın ve soğumaya bırakın. Vişne likörü ve kıyılmış vişne tanelerini ilave ederek karıştırın. En son şantiyi ekleyip, karıştırarak kalıplara dökün. Buzdolabında iyice soğutun. Kalıpları sıcak suya tutarak çıkarın. Tulipalarin içine yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.