Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, toz şeker, un ve yumurtayı devamlı karıştırarak koyu kıvamlı bir muhallebi elde edin. Ocağın altını kapatıp, vanilyayı ekleyin. Çırpma teli veya mikserle 10 dakika çırpın. Karışımı ikiye ayırın. Yarısına çekirdekleri çıkarılıp parçalara ayrılmış vişneleri ekleyerek karıştırın. Kuplara sıra ile bir kat sade tatlı, bir kat vişneli tatlı yerleştirin. 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerine vanilyalı dondurma yerleştirin. Soğuk olarak servis yapın.