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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Vişneli Tatlı

Vişneli Tatlı

Vişneli Tatlı
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram vişne

Yarım kg süt

3 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

2 top vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Süt, toz şeker, un ve yumurtayı devamlı karıştırarak koyu kıvamlı bir muhallebi elde edin. Ocağın altını kapatıp, vanilyayı ekleyin. Çırpma teli veya mikserle 10 dakika çırpın. Karışımı ikiye ayırın. Yarısına çekirdekleri çıkarılıp parçalara ayrılmış vişneleri ekleyerek karıştırın. Kuplara sıra ile bir kat sade tatlı, bir kat vişneli tatlı yerleştirin. 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerine vanilyalı dondurma yerleştirin. Soğuk olarak servis yapın.
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