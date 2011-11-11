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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Yalancı Profiterol

Yalancı Profiterol

Yalancı Profiterol
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek malzemesi için:

3 adet yumurta

3 kahve fincanı to zşeker

3 kahve fincanı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım kahve fincanı süt

Ortasına: 1 paket krem şanti

2 su bardağı süt



Çikolata sos için: İki buçuk su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı kakao

Keki ıslatmak için: 1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Öncelikle keki hazırlayın. Bunun için, yumurta ve toz şekeri çırpın. Un, kabartma tozu, vanilya ve yarım kahve fincanı süt ilave edip, karıştırın. Daha sonra yağlanmış orta boy bir tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kabarana dek pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın. Bu arada, krem şantiyi 2 su bardağı soğuk sütle çırpın. Ayrı bir yerde, çikolata sosu hazırlayın. Bunun için, süt, şeker, un ve kakaoyu karıştırarak pişirin. Yine karıştırarak soğutun (üzerinin kaymak tutmaması için). Soğuyan keki enlemesine ikiye bölün. İki yüzünü de sütle ıslatın. Bir yüzünün üzerine krem şantiyi yayın. Diğer keki üzerine kapatın. En üste çikolata sosu gezdirip, servis yapın.
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