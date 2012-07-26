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Yalancı Profiterol

Yalancı Profiterol
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
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MALZEMELER

4 adet elma rendesi

2 paket pötibör bisküvi

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

Sosu için:

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı kakao

2 adet yumurta

100 gram margarin

Üzeri için:

Hindistan cevizi veya toz fıstık

YAPILIŞI

Elmaları rendeleyin. Bisküvi ve cevizi robottan geçirerek un haline getirin. Elmalara katarak birbirini tutuncaya kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar şeklinde tepsiye dizin.
Diğer taraftan yumurtayı çukur bir kapta çırpın. Şekeri ilave ederek biraz daha çırpın. Kakao ve eritilip soğutulmuş yağı ekleyerek krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.
Hazırladığınız sosu elma toplarının üzerine dökün. Hindistan cevizi veya toz fıstık ile süsledikten sonra dolapta 1-2 saat bekletin.

PÜF NOKTASI

Sosu hazırlarken kullanacağınız yağ sıcak olmamalı, aksi takdirde yumurtayı pişirebilir.
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