Yalancı Profiterol

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YAPILIŞI

Elmaları rendeleyin. Bisküvi ve cevizi robottan geçirerek un haline getirin. Elmalara katarak birbirini tutuncaya kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar şeklinde tepsiye dizin.

Diğer taraftan yumurtayı çukur bir kapta çırpın. Şekeri ilave ederek biraz daha çırpın. Kakao ve eritilip soğutulmuş yağı ekleyerek krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

Hazırladığınız sosu elma toplarının üzerine dökün. Hindistan cevizi veya toz fıstık ile süsledikten sonra dolapta 1-2 saat bekletin.