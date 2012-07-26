Yalancı Profiterol

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MALZEMELER
4 adet elma rendesi
2 paket pötibör bisküvi
1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
Sosu için:
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı kakao
2 adet yumurta
100 gram margarin
Üzeri için:
Hindistan cevizi veya toz fıstık
YAPILIŞI
Elmaları rendeleyin. Bisküvi ve cevizi robottan geçirerek un haline getirin. Elmalara katarak birbirini tutuncaya kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar şeklinde tepsiye dizin.
Diğer taraftan yumurtayı çukur bir kapta çırpın. Şekeri ilave ederek biraz daha çırpın. Kakao ve eritilip soğutulmuş yağı ekleyerek krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.
Hazırladığınız sosu elma toplarının üzerine dökün. Hindistan cevizi veya toz fıstık ile süsledikten sonra dolapta 1-2 saat bekletin.
PÜF NOKTASI
Sosu hazırlarken kullanacağınız yağ sıcak olmamalı, aksi takdirde yumurtayı pişirebilir.