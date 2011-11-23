DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Yaz Meyveli Jöle

Yaz Meyveli Jöle

Yaz Meyveli Jöle
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kiraz

1 su bardağı vişne

8-10 adet çilek

1 paket limonlu jöle

2 su bardağı sıcak su

2 su bardağı soğuk su

1 su bardağı karadut

YAPILIŞI

Öncelikle birer su bardağı kiraz ve vişnenin çekirdeklerini çıkarın. Çilekleri dörde bölün. Bu meyveleri, karadutla birlikte küçük kalıplara veya kaselere pay edin. Limonlu jöleyi bir kaba boşaltın. Üzerine 2 su bardağı kaynamış sıcak suyu dökün. Hızlı hızlı karıştırıp jöleyi eritin. Ardından üzerine 2 su bardağı soğuk suyu katıp, malzemeyi biraz daha karıştırın. Meyvelerin üzerine hazırladığınız jöleyi pay edin. Donması için buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Hafif ve buzdolabından çıktığı anda servis edildiği için serin bir tada sahip olan meyveli jöleyi, içinde taneli meyveler bulunduğundan keserek servis yapmak zor olabilir. Bu nedenle hazırlarken büyük bir kap yerine küçük kaseleri tercih edin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN