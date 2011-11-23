Yaz Meyveli Jöle

Sofra Tarifi

Öncelikle birer su bardağı kiraz ve vişnenin çekirdeklerini çıkarın. Çilekleri dörde bölün. Bu meyveleri, karadutla birlikte küçük kalıplara veya kaselere pay edin. Limonlu jöleyi bir kaba boşaltın. Üzerine 2 su bardağı kaynamış sıcak suyu dökün. Hızlı hızlı karıştırıp jöleyi eritin. Ardından üzerine 2 su bardağı soğuk suyu katıp, malzemeyi biraz daha karıştırın. Meyvelerin üzerine hazırladığınız jöleyi pay edin. Donması için buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Hafif ve buzdolabından çıktığı anda servis edildiği için serin bir tada sahip olan meyveli jöleyi, içinde taneli meyveler bulunduğundan keserek servis yapmak zor olabilir. Bu nedenle hazırlarken büyük bir kap yerine küçük kaseleri tercih edin.