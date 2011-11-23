Yaz Pudingi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve zar şeklinde bir tencereye doğrayın. Üzerine toz şekerin yarısını ve margarini ilave edip karıştırarak püre haline gelene dek pişirin. Ayrı bir kaseye acı badem kurabiyesi ve bisküviyi iyice ufalayın. Kakao, tarçın, sıcak suda bekletilip yumuşatılmış kuru üzüm, ayrı ayrı çırpılmış yumurta sarısı ve aklarını, artan toz şeker ve suyu ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın. En son kremayı ekledikten sonra bir daha karıştırın ve bu karışımı kayısı püresinin içine ilave edin. Karışımı çukur bir cam kabın içine boşaltın ve üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Piştikten sonra buzdolabında soğutun ve servis tabağına ters çevirip çıkarın. Şeftali dilimleriyle süsleyip servis yapın.