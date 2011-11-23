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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Yaz Pudingi

Yaz Pudingi

Yaz Pudingi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kayısı

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı margarin

150 gram acı badem kurabiyesi

7-8 adet pötibör bisküvi

1 çorba kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı kuru üzüm

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı su

Bir buçuk su bardağı krema

Süslemek için: Şeftali

YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve zar şeklinde bir tencereye doğrayın. Üzerine toz şekerin yarısını ve margarini ilave edip karıştırarak püre haline gelene dek pişirin. Ayrı bir kaseye acı badem kurabiyesi ve bisküviyi iyice ufalayın. Kakao, tarçın, sıcak suda bekletilip yumuşatılmış kuru üzüm, ayrı ayrı çırpılmış yumurta sarısı ve aklarını, artan toz şeker ve suyu ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın. En son kremayı ekledikten sonra bir daha karıştırın ve bu karışımı kayısı püresinin içine ilave edin. Karışımı çukur bir cam kabın içine boşaltın ve üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Piştikten sonra buzdolabında soğutun ve servis tabağına ters çevirip çıkarın. Şeftali dilimleriyle süsleyip servis yapın.
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