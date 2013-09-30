Yaz Tatlısı Tarifi

Bisküviyi blendırdan geçirip un haline getirin. Tereyağını eritip bisküvilerin üzerine gezdirin. Çilek reçelini ekleyip karıştırın. Bastırarak servis tabağınıza yerleştirin. Diğer tarafta yumurta sarılarını, şeker ve vanilyayı mikserle 5 dakika çırpın. Unu ekleyip karıştırın. Başka bir tencerede süt ve kremayı kaynatın. Tencereyi ocaktan alın. Yumurtalı karışımı karıştırarak tencereye ekleyin. Kısık ateşte koyulaşıncaya kadar tekrar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp içi su dolu başka bir tencereye oturtun. Ilınana kadar karıştırmaya devam edin. Soğuyunca bisküvili karışımın üzerine yayın. Dilimlenmiş çilek ve kivi ile süsleyin. Buzdolabında yarım saat bekletin. Bu arada sos için naneleri minik minik doğrayın. Limonun kabuğunu rendeleyip suyunu sıkın. Limonata tozunu ve suyu ekleyip karıştırın. Dilimleyerek servis tabağına aldığınız tatlının üzerine sosu gezdirip servis yapın.