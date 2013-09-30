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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Yaz Tatlısı Tarifi

Yaz Tatlısı Tarifi

Yaz tatlısı tarifi ile serin serin bir tatlı yiyeceksiniz. Yaz tatlısı nasıl yapılır öğrenerek kendinize enfes bir tatlı yapabilirsiniz.
Yaz Tatlısı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kepekli bisküvi

3 çorba kaşığı (tanesiz) çilek reçeli

2 çorba kaşığı tereyağı

Krema için: 4 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı toz şeker

2 paket vanilya 1 su bardağı un

1 su bardağı süt 200 ml krema

Üzerine: 250 gram çilek

2 adet kivi

Sos için: 3 dal taze nane

1 adet limon

2 çay kaşığı limonlu toz içecek

2 çorba kaşığı su

YAPILIŞI

Bisküviyi blendırdan geçirip un haline getirin. Tereyağını eritip bisküvilerin üzerine gezdirin. Çilek reçelini ekleyip karıştırın. Bastırarak servis tabağınıza yerleştirin. Diğer tarafta yumurta sarılarını, şeker ve vanilyayı mikserle 5 dakika çırpın. Unu ekleyip karıştırın. Başka bir tencerede süt ve kremayı kaynatın. Tencereyi ocaktan alın. Yumurtalı karışımı karıştırarak tencereye ekleyin. Kısık ateşte koyulaşıncaya kadar tekrar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp içi su dolu başka bir tencereye oturtun. Ilınana kadar karıştırmaya devam edin. Soğuyunca bisküvili karışımın üzerine yayın. Dilimlenmiş çilek ve kivi ile süsleyin. Buzdolabında yarım saat bekletin. Bu arada sos için naneleri minik minik doğrayın. Limonun kabuğunu rendeleyip suyunu sıkın. Limonata tozunu ve suyu ekleyip karıştırın. Dilimleyerek servis tabağına aldığınız tatlının üzerine sosu gezdirip servis yapın.
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