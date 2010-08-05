Yerelmalı Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yerelmalarını soyup bir tencereye alın. Üzerine toz şeker, karanfil, su ve limon suyunu ekleyip ocağa oturtun. Yerelmaları yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan 2-3 dakika önce gıda boyasını ekleyin. Ocaktan

alıp ılınmaya bırakın. Tatlı tabaklarına 3'er adet kedidili bisküvi koyun. Üzerine yerelmalarını paylaştırın. Tencerede kalan şerbeti tabakların üzerine gezdirin. Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.