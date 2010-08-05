Yerelmalı Tatlı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg yerelması (Küçüklerinden seçilmiş)
1 su bardağı toz şeker
3 su bardağı soğuk su
3 adet tane karanfil
1 çorba kaşığı limon suyu
1 çay kaşığının ucu ile kırmızı gıda boyası
18 adet kedidili bisküvi
2-3 çorba kaşığı dövülmüş antep fıstığı
YAPILIŞI
Yerelmalarını soyup bir tencereye alın. Üzerine toz şeker, karanfil, su ve limon suyunu ekleyip ocağa oturtun. Yerelmaları yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan 2-3 dakika önce gıda boyasını ekleyin. Ocaktan
alıp ılınmaya bırakın. Tatlı tabaklarına 3'er adet kedidili bisküvi koyun. Üzerine yerelmalarını paylaştırın. Tencerede kalan şerbeti tabakların üzerine gezdirin. Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Tatlıyı yaparken, kırmızı yerine arzunuya göre farklı renkte gıdaboyası da kullanabilirsiniz