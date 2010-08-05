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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Yerelmalı Tatlı

Yerelmalı Tatlı

Yerelmalı Tatlı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg yerelması (Küçüklerinden seçilmiş)

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı soğuk su

3 adet tane karanfil

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çay kaşığının ucu ile kırmızı gıda boyası

18 adet kedidili bisküvi

2-3 çorba kaşığı dövülmüş antep fıstığı

YAPILIŞI

Yerelmalarını soyup bir tencereye alın. Üzerine toz şeker, karanfil, su ve limon suyunu ekleyip ocağa oturtun. Yerelmaları yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan 2-3 dakika önce gıda boyasını ekleyin. Ocaktan
alıp ılınmaya bırakın. Tatlı tabaklarına 3'er adet kedidili bisküvi koyun. Üzerine yerelmalarını paylaştırın. Tencerede kalan şerbeti tabakların üzerine gezdirin. Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tatlıyı yaparken, kırmızı yerine arzunuya göre farklı renkte gıdaboyası da kullanabilirsiniz
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