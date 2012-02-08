Yeşil Elmalı Sorbe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elma püresi ve limon suyunu bir kaba alıp iyice karıştırın. Su, toz şeker ve glikozu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Glikoz eriyene kadar kaynatın. Ocaktan alıp elma püreli karışımı ilave edin ve iyice karıştırın. Soğuduktan sonra uygun bir kaba aktarıp buzluğa koyun. Donduktan sonra çıkarın ve mikserle 10 dakika çırpın. İşlemi üç kez tekrarlayın. Sorbeyi buzdolabında soğutulmuş kuplara koyup çok ince dilimlenmiş yeşil elma ve kivi ile süsleyerek servis yapın.