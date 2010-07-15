DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Yeşil Çaylı Elma

Yeşil Çaylı Elma

Yeşil Çaylı Elma
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çay kaşığı yeşil çay

Bir buçuk su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 adet elma

4-5 adet karanfil

Süslemek için:

Muhallebi, vişne

YAPILIŞI

Yeşil çayı su ile demleyin. Daha sonra tencereye çayın suyunu ve tanelerini aktarın. Toz şekeri ilave edin. Toz şeker eridiğinde kabuklarını temizlediğiniz elmaları tencereye yerleştirin. Karanfilleri de suya atarak pişmeye bırakın. Arada kontrol ederek elmalar piştiğinde ocağın altını kapatın. Elmaları sudan alarak soğuk veya ılık olarak muhallebi ve vişne ile birlikte servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN