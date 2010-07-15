Yeşil Çaylı Elma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yeşil çayı su ile demleyin. Daha sonra tencereye çayın suyunu ve tanelerini aktarın. Toz şekeri ilave edin. Toz şeker eridiğinde kabuklarını temizlediğiniz elmaları tencereye yerleştirin. Karanfilleri de suya atarak pişmeye bırakın. Arada kontrol ederek elmalar piştiğinde ocağın altını kapatın. Elmaları sudan alarak soğuk veya ılık olarak muhallebi ve vişne ile birlikte servis yapın.