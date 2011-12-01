Yoğurt Soslu Meyve Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg çilek
Yarım kg kayısı
1 adet portakalın suyu
1 çay bardağı toz şeker
Yoğurt sosu için: 1 su bardağı süzme yoğurt
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Kayısı ile çileği yıkayıp irice doğrayın ve bir kaba aktarın. Üzerine portakal suyu ve toz şekeri ekleyip, buzdolabında 1-2 saat bekletin. Servis yapacağınız zaman, süzme yoğurdu derin bir kapta çırpma teli ile çırpın. Üzerine pudra şekeri ve vanilya serpip karıştırın. Buzdolabındaki meyveleri kuplara pay edin. Üzerine krema sıkacağı ile yoğurt sosunu gezdirip, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Meyve salatasından daha da serinleten bir tat yakalamak isterseniz, yoğurt sosu, blenderden geçirilmiş buz kırığı ile karıştırabilirsiniz.