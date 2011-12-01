Yoğurt Soslu Meyve Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısı ile çileği yıkayıp irice doğrayın ve bir kaba aktarın. Üzerine portakal suyu ve toz şekeri ekleyip, buzdolabında 1-2 saat bekletin. Servis yapacağınız zaman, süzme yoğurdu derin bir kapta çırpma teli ile çırpın. Üzerine pudra şekeri ve vanilya serpip karıştırın. Buzdolabındaki meyveleri kuplara pay edin. Üzerine krema sıkacağı ile yoğurt sosunu gezdirip, servis yapın.