Yoğurtlu Elma Tatlısı (Yunan Mutfağı)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet golden elma
1 kg süzme yoğurt
Yarım kg toz şeker
Bir buçuk su bardağı su
200 gram pudra şekeri
300 gram nar şurubu
1 tatlı kaşığı tarçın
5-6 dal fesleğen
YAPILIŞI
Elmaların kabuklarını soyun. Çekirdek yataklarını oyarak çıkartın. Bir tencereye dizin. Üzerine toz şekeri ve suyu ekleyin. Nar şurubunu elmaların üzerine gezdirin. Elmalar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Diğer taraftan pudra şekeri ve süzme yoğurdu karıştırın. Servis tabağının ortasına yoğurtlu karışımdan yayın. Üzerine 1 adet elma yerleştirin. 1 tatlı kaşığı tarçın ve fesleğen ile süsleyin. Diğer elmaları da aynı şekilde hazırlayıp, servis yapın.