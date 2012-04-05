Yoğurtlu Elma Tatlısı (Yunan Mutfağı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyun. Çekirdek yataklarını oyarak çıkartın. Bir tencereye dizin. Üzerine toz şekeri ve suyu ekleyin. Nar şurubunu elmaların üzerine gezdirin. Elmalar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Diğer taraftan pudra şekeri ve süzme yoğurdu karıştırın. Servis tabağının ortasına yoğurtlu karışımdan yayın. Üzerine 1 adet elma yerleştirin. 1 tatlı kaşığı tarçın ve fesleğen ile süsleyin. Diğer elmaları da aynı şekilde hazırlayıp, servis yapın.