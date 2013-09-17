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Yoğurtlu Jöle Tarifi

Yoğurtlu jöle tarifi.. Enfes tadıyla yoğurtlu jöle tarifi nasıl yapılır?
Yoğurtlu Jöle Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket vişne aromalı jöle

2 su bardağı kaynar su

1 paket pötibör bisküvi

6 çorba kaşığı süzme yoğurt



Süslemek için:

Vişne ve çilek taneleri


YAPILIŞI

Bisküvileri bir kaba ufalayın. Jöleyi 2 su bardağı kaynar suya ekleyip, çözülünceye kadar karıştırın.Hazırladığınız jöleden birer kaşık kupların dibine döküp, 5-10 dakika buzdolabında bekletin. Bu arada süzme yoğurda, hazırladığınız jöleden 6 çorba kaşığı koyarak iyice çırpın. Ufaladığınız bisküvileri, jölenin bir kısmıyla ıslatın. Kupları buzdolabından alıp,üzerlerine bisküvili karışımı pay edin.
Bisküvilerin üzerine, jöle-yoğurt karışımından koyun. En üstünü vişne ve çilek taneleriyle süsleyip, kalan jöleyi meyvelerin üzerine paylaştırın. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bitkisel jöleler çabuk koyulaştığından, jöleyi kaynar su dolu bir kap üzerinde ısıtarak koruyabilirsiniz.
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