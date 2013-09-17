Yoğurtlu Jöle Tarifi

Bisküvileri bir kaba ufalayın. Jöleyi 2 su bardağı kaynar suya ekleyip, çözülünceye kadar karıştırın.Hazırladığınız jöleden birer kaşık kupların dibine döküp, 5-10 dakika buzdolabında bekletin. Bu arada süzme yoğurda, hazırladığınız jöleden 6 çorba kaşığı koyarak iyice çırpın. Ufaladığınız bisküvileri, jölenin bir kısmıyla ıslatın. Kupları buzdolabından alıp,üzerlerine bisküvili karışımı pay edin.

Bisküvilerin üzerine, jöle-yoğurt karışımından koyun. En üstünü vişne ve çilek taneleriyle süsleyip, kalan jöleyi meyvelerin üzerine paylaştırın. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.