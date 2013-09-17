Yoğurtlu Jöle Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket vişne aromalı jöle
2 su bardağı kaynar su
1 paket pötibör bisküvi
6 çorba kaşığı süzme yoğurt
Süslemek için:
Vişne ve çilek taneleri
YAPILIŞI
Bisküvileri bir kaba ufalayın. Jöleyi 2 su bardağı kaynar suya ekleyip, çözülünceye kadar karıştırın.Hazırladığınız jöleden birer kaşık kupların dibine döküp, 5-10 dakika buzdolabında bekletin. Bu arada süzme yoğurda, hazırladığınız jöleden 6 çorba kaşığı koyarak iyice çırpın. Ufaladığınız bisküvileri, jölenin bir kısmıyla ıslatın. Kupları buzdolabından alıp,üzerlerine bisküvili karışımı pay edin.
Bisküvilerin üzerine, jöle-yoğurt karışımından koyun. En üstünü vişne ve çilek taneleriyle süsleyip, kalan jöleyi meyvelerin üzerine paylaştırın. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bitkisel jöleler çabuk koyulaştığından, jöleyi kaynar su dolu bir kap üzerinde ısıtarak koruyabilirsiniz.