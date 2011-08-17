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Yoğurtlu Lokma Tatlısı

Yoğurtlu Lokma Tatlısı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Kandil
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

5 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı karbonat

1 çorba kaşığı susam

1 paket vanilya

6-7 çorba kaşığı un



Kızartmak için:

Sıvı yağ



Şerbeti için:

İki buçuk su bardağı toz şeker

İki buçuk su bardağı su

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak şerbeti hazırlayın. Bunun için de şeker ve suyu kaynatın. Soğumaya bırakın. Bir kaba yumurta, zeytinyağı, yoğurt, karbonat, 1 çorba kaşığı susam, vanilya ve unu koyun. Bütün malzemeleri boza kıvamına gelene dek çırpın. Yağı bir tavaya koyup, kızdırın. Kızan yağın içine hazırlanan hamurdan tatlı kaşığı ile alıp yavaş yavaş dökün. Kızarana dek sık sık karıştırın. Kızaran hamurları bir servis tabağına alın. Bir kenarda ılınmaya bırakın. Hazırlanan şerbeti bir kaseye koyun. ılık hamurları şerbete batırıp, servis yapın.
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