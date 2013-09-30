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Yoğurtlu Vişne Tatlısı Tarifi

Görünümüyle sizleri büyüleyen bir tatlı... Yoğurtlu vişne tatlısı tarifi. Soğuk soğuk yiyeceğiniz bu enfes tatlıyı herkes sevecektir. Yoğurtlu vişne tatlısı nasıl yapılır diyecek olursanız işet detaylar...
Yoğurtlu Vişne Tatlısı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Şeker Bayramı, Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı tatlı yoğurt

1 su bardağı şekersiz krema

Yarım su bardağı pudra şekeri

Bir tatlı kaşığı toz jelatin

Çeyrek çay bardağı ılık su

Yarım su bardağı vişne suyu

1 su bardağı vişne

Yarım su bardağı damla çikolata

Süslemek için: Vişne, şeftali ve nane yaprağı

YAPILIŞI

Yoğurt, krema ve pudra şekerini iyice karıştırın. Ayrı bir yerde jelatini ılık suda eritip, vişne suyuna katın. Jelatinli vişne suyunu iyice çalkalayıp, yoğurtlu karışıma ilave edin. 20 cm çapındaki kalıba dökün. Üzerine çekirdekleri çıkarılmış vişne ve damla çikolatayı ekleyin. Bir gece buzdolabında veya 1-2 saat derin dondurucuda bekletin. Vişne, şeftali ve nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.
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