Yoğurtlu Vişne Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

2 su bardağı tatlı yoğurt 1 su bardağı şekersiz krema Yarım su bardağı pudra şekeri Bir tatlı kaşığı toz jelatin Çeyrek çay bardağı ılık su Yarım su bardağı vişne suyu 1 su bardağı vişne Yarım su bardağı damla çikolata Süslemek için: Vişne, şeftali ve nane yaprağı

YAPILIŞI

Yoğurt, krema ve pudra şekerini iyice karıştırın. Ayrı bir yerde jelatini ılık suda eritip, vişne suyuna katın. Jelatinli vişne suyunu iyice çalkalayıp, yoğurtlu karışıma ilave edin. 20 cm çapındaki kalıba dökün. Üzerine çekirdekleri çıkarılmış vişne ve damla çikolatayı ekleyin. Bir gece buzdolabında veya 1-2 saat derin dondurucuda bekletin. Vişne, şeftali ve nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.