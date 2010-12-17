Yoğurtlu Elma Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk kg golden elma
1 kg süzme yoğurt
Yarım kg toz şeker
Bir buçuk su bardağı su
200 gram pudra şekeri
300 gram nar şurubu
1 tatlı kaşığı tarçın
5-6 dal fesleğen
YAPILIŞI
Elmaların kabuklarını soyun. Çekirdek yataklarını oyarak çıkartın. Bir tencereye dizin. Üzerine toz şekeri ve suyu ekleyin. Nar şurubunu elmaların üzerine gezdirin. Elmalar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Diğer tarafta pudra şekeri ve süzme yoğurdu karıştırın. Yoğurdu servis tabağının ortasına yayın. Üzerine haşlanmış elmayı yerleştirin. 1 tatlı kaşığı tarçın ve fesleğen ile süsleyip servis yapın.