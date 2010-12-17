Yoğurtlu Elma Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyun. Çekirdek yataklarını oyarak çıkartın. Bir tencereye dizin. Üzerine toz şekeri ve suyu ekleyin. Nar şurubunu elmaların üzerine gezdirin. Elmalar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Diğer tarafta pudra şekeri ve süzme yoğurdu karıştırın. Yoğurdu servis tabağının ortasına yayın. Üzerine haşlanmış elmayı yerleştirin. 1 tatlı kaşığı tarçın ve fesleğen ile süsleyip servis yapın.