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Yoğurtlu Elma Tatlısı

Yoğurtlu Elma Tatlısı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yunan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg golden elma

1 kg süzme yoğurt

Yarım kg toz şeker



Bir buçuk su bardağı su

200 gram pudra şekeri

300 gram nar şurubu

1 tatlı kaşığı tarçın

5-6 dal fesleğen

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyun. Çekirdek yataklarını oyarak çıkartın. Bir tencereye dizin. Üzerine toz şekeri ve suyu ekleyin. Nar şurubunu elmaların üzerine gezdirin. Elmalar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Diğer tarafta pudra şekeri ve süzme yoğurdu karıştırın. Yoğurdu servis tabağının ortasına yayın. Üzerine haşlanmış elmayı yerleştirin. 1 tatlı kaşığı tarçın ve fesleğen ile süsleyip servis yapın.
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