Yoğurtlu Meyveli Kup

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısıları akşamdan kaynar suya koyup kapağı kapalı olarak bekletin. Kiviyi soyup doğrayın. Kayısı, çilek ve üzümleri ikiye bölün. Tüm meyveleri bir kaba alıp üzerine limon suyu gezdirin ve kenara alın. Yoğurdu bir tülbente koyup süzün. Daha sonra balla karıştırın. Yoğurt ve meyveleri kuplara paylaştırın. Üzerlerine bal gezdirin. Gofretleri yerleştirip servis yapın.