Yoğurtlu Meyveli Kup

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı az yağlı yoğurt
5-6 adet kuru kayısı
1 adet kivi
4-5 adet çilek
8-10 adet üzüm tanesi
Yarım limonun suyu
2 tatlı kaşığı bal veya
1 tatlı kaşığı diyet şeker
3 adet kakaolu gofret
YAPILIŞI
Kayısıları akşamdan kaynar suya koyup kapağı kapalı olarak bekletin. Kiviyi soyup doğrayın. Kayısı, çilek ve üzümleri ikiye bölün. Tüm meyveleri bir kaba alıp üzerine limon suyu gezdirin ve kenara alın. Yoğurdu bir tülbente koyup süzün. Daha sonra balla karıştırın. Yoğurt ve meyveleri kuplara paylaştırın. Üzerlerine bal gezdirin. Gofretleri yerleştirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kupları arzunuza göre farklı meyvelerle de hazırlayabilir ve benmari usulü erittiğiniz çikolata ile de süsleyebilirsiniz.