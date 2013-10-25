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Yufkada Elma Tatlısı Tarifi

Yufka ile elmayı buluşturan yufkada elma tatlısı nasıl yapılır? Akşam yemeğinden sonra muhabbet ederken yiyeceğiniz yufkada elma tatlısı tarifi...
Yufkada Elma Tatlısı Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kırmızı sert elma

2 adet baklavalık yufka

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı toz badem

2 adet yumurta akı

YAPILIŞI

Yarım çay bardağı pudra şekeri, toz badem ve yumurta aklarını karıştırın. Elmaların içlerini oyup, hazırladığınız karışımı içlerine doldurun. 1 adet yufkayı düz bir zemine yayıp, ortasına 1 adet elma yerleştirin. Yufkayı elmanın üzerine sarıp, kalan yufka ve elmaya da aynı işlemi uygulayın. Kalan yarım çay bardağı pudra şekerini üzerlerine serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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