Yufkada Elma Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yarım çay bardağı pudra şekeri, toz badem ve yumurta aklarını karıştırın. Elmaların içlerini oyup, hazırladığınız karışımı içlerine doldurun. 1 adet yufkayı düz bir zemine yayıp, ortasına 1 adet elma yerleştirin. Yufkayı elmanın üzerine sarıp, kalan yufka ve elmaya da aynı işlemi uygulayın. Kalan yarım çay bardağı pudra şekerini üzerlerine serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.