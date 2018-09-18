DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Yulaflı Parfe

Yulaflı Parfe

Yulaflı Parfe
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 çorba kaşığı yulaf ezmesi

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı pekmez

2 kase yoğurt

2 çorba kaşığı tepeleme labne peyniri

1 tatlı kaşığı vanilya

Ananas

yaban mersini

frambuaz

böğürtlen


YAPILIŞI

Yulaf ezmesini yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, orta-kısık ateşte 5 dakika kadar çevirin. Ardından tereyağını ilave edip çevirmeye devam edin. Yulaf ezmesi, tereyağını çekecek ve güzel bir renk alacaktır. Ortalama 10 dakika kavurup altını kapatın ve pekmezi ilave edin. Yulaf ezmesinin pekmezi çekmesi için iyice karıştırın ve soğuması için kenara alın. Yoğurt, labne peyniri ve vanilyayı mikser ile iyice çırpın. Uygun büyüklükte 4 adet kase veya kupa önce 2'şer çorba kaşığı dilediğiniz meyvelerden koyun, ardından yoğurt-labne karışımını, en üste de yulaf ezmesini koyup, soğuk servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hurma Trüf
Hurma Trüf
Ev Yapımı Çikolata
Ev Yapımı Çikolata
Unsuz Pancake
Unsuz Pancake
Kupta Pişmeyen Limonlu Cheesecake
Kupta Pişmeyen Limonlu Cheesecake
Tahinli Pekmezli İncir Tatlısı
Tahinli Pekmezli İncir Tatlısı
Hurmalı Brownie
Hurmalı Brownie
Gül Tatlısı
Gül Tatlısı
Dutlu Sorbe
Dutlu Sorbe

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN