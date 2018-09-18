Yulaflı Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yulaf ezmesini yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, orta-kısık ateşte 5 dakika kadar çevirin. Ardından tereyağını ilave edip çevirmeye devam edin. Yulaf ezmesi, tereyağını çekecek ve güzel bir renk alacaktır. Ortalama 10 dakika kavurup altını kapatın ve pekmezi ilave edin. Yulaf ezmesinin pekmezi çekmesi için iyice karıştırın ve soğuması için kenara alın. Yoğurt, labne peyniri ve vanilyayı mikser ile iyice çırpın. Uygun büyüklükte 4 adet kase veya kupa önce 2'şer çorba kaşığı dilediğiniz meyvelerden koyun, ardından yoğurt-labne karışımını, en üste de yulaf ezmesini koyup, soğuk servis yapın.