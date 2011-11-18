Yulaflı Yaz Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle 1 su bardağı yulaf ezmesini yağsız teflon tavada ve kısık ateşte kavurun. Kenarda soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde, buğday nişastasını, toz şekeri, suyu, rendelenmiş limon kabuğunu ve sıkılmış suyunu muhallebi haline gelene dek pişirin. Daha sonra tencereyi ocaktan alın. Limonlu muhallebinin yarısını yuvarlak bir kaba dökün. Üzerine kavrulmuş yulafı ve kuru dutları serpin. Kaşıkla şöyle bir karıştırın. Kalan jöleyi de üzerine döküp, iyice yayın. Ilındıktan sonra, buzdolabına koyup 2 saat bekletin. Arzuya göre dut kurusuyla süsleyip, dilimleyerek servis yapın.