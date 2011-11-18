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Yulaflı Yaz Tatlısı

Yulaflı Yaz Tatlısı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yulaf ezmesi

4 çorba kaşığı buğday nişastası

14 çorba kaşığı toz şeker

2 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

3 su bardağı su

Yarım su bardağı kuru dut

YAPILIŞI

Öncelikle 1 su bardağı yulaf ezmesini yağsız teflon tavada ve kısık ateşte kavurun. Kenarda soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde, buğday nişastasını, toz şekeri, suyu, rendelenmiş limon kabuğunu ve sıkılmış suyunu muhallebi haline gelene dek pişirin. Daha sonra tencereyi ocaktan alın. Limonlu muhallebinin yarısını yuvarlak bir kaba dökün. Üzerine kavrulmuş yulafı ve kuru dutları serpin. Kaşıkla şöyle bir karıştırın. Kalan jöleyi de üzerine döküp, iyice yayın. Ilındıktan sonra, buzdolabına koyup 2 saat bekletin. Arzuya göre dut kurusuyla süsleyip, dilimleyerek servis yapın.
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