Yulaflı Çikolatalı Müsli

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 plaket 80 gramlık bitter çikolata
Bir buçuk su bardağı yulaflı müsli
2 çorba kaşığı pekmez
1 paket 80 gramlık beyaz çikolata
YAPILIŞI
Bitter çikolataları benmari usulü eritin. Üzerine müsli ve pekmezi ilave edip karıştırın. Karışımdan
çorba kaşığı ile parçalar kopartarak yağlı kağıt üzerine alın. Ilındıktan sonra üstlerini benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın
PÜF NOKTASI
Tarifte bitter yerine tamamen beyaz çikolata da kullanabilir ve
karışıma bal ilave edebilirsiniz. Yulaflı yerine arzunuza göre seçeceğiniz bir müsli ile de tarif uygulanabilir.