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Yulaflı Çikolatalı Müsli

Yulaflı Çikolatalı Müsli
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 plaket 80 gramlık bitter çikolata

Bir buçuk su bardağı yulaflı müsli

2 çorba kaşığı pekmez

1 paket 80 gramlık beyaz çikolata

YAPILIŞI

Bitter çikolataları benmari usulü eritin. Üzerine müsli ve pekmezi ilave edip karıştırın. Karışımdan
çorba kaşığı ile parçalar kopartarak yağlı kağıt üzerine alın. Ilındıktan sonra üstlerini benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın

PÜF NOKTASI

Tarifte bitter yerine tamamen beyaz çikolata da kullanabilir ve karışıma bal ilave edebilirsiniz. Yulaflı yerine arzunuza göre seçeceğiniz bir müsli ile de tarif uygulanabilir.
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