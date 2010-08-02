Yulaflı Çikolatalı Müsli

Sofra Tarifi

Bitter çikolataları benmari usulü eritin. Üzerine müsli ve pekmezi ilave edip karıştırın. Karışımdan çorba kaşığı ile parçalar kopartarak yağlı kağıt üzerine alın. Ilındıktan sonra üstlerini benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın

PÜF NOKTASI

Tarifte bitter yerine tamamen beyaz çikolata da kullanabilir ve karışıma bal ilave edebilirsiniz. Yulaflı yerine arzunuza göre seçeceğiniz bir müsli ile de tarif uygulanabilir.