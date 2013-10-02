Yumuşak Turta Tarifi

Sofra Tarifi

İki buçuk su bardağı un 250 gram tereyağı Bir buçuk su bardağı toz şeker 150 gram rendelenmiş hindistancevizi 1 paket kabartma tozu 3 adet yumurta Yarım su bardağı süt Üç buçuk çorba kaşığı esmer şeker

YAPILIŞI

İki su bardağı un ve 200 gram küp doğranmış tereyağını karıştırın. Üzerine toz şeker, 100 gram hindistancevizi, kabartma tozu ve çırpılmış yumurtayı ekleyip karıştırın. Karışıma, kaşıkla süt ekleyin. Sütü katarken, karışımın çok cıvık olmamasına dikkat edin. 24 cm'lik turta kalıbını yağlayıp unlayın. Karışımı kalıba boşaltın. Ayrı bir kapta, kalan yarım su bardağı un, 50 gram tereyağı ve esmer şekeri karıştırıp, tatlının üzerine yayın. Kalan hindistancevizini serpiştirin. 180 derece fırında, 1 saat 15 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.