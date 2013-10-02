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Yumuşak Turta Tarifi

Yumuşak turta nasıl yapılır? İçinde esmer şeker ve hindistancevizi bulunan yumuşak turta tarifi size göre.
Yumuşak Turta Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı un

250 gram tereyağı

Bir buçuk su bardağı toz şeker

150 gram rendelenmiş

hindistancevizi

1 paket kabartma tozu

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Üç buçuk çorba kaşığı esmer şeker

YAPILIŞI

İki su bardağı un ve 200 gram küp doğranmış tereyağını karıştırın. Üzerine toz şeker, 100 gram hindistancevizi, kabartma tozu ve çırpılmış yumurtayı ekleyip karıştırın. Karışıma, kaşıkla süt ekleyin. Sütü katarken, karışımın çok cıvık olmamasına dikkat edin. 24 cm'lik turta kalıbını yağlayıp unlayın. Karışımı kalıba boşaltın. Ayrı bir kapta, kalan yarım su bardağı un, 50 gram tereyağı ve esmer şekeri karıştırıp, tatlının üzerine yayın. Kalan hindistancevizini serpiştirin. 180 derece fırında, 1 saat 15 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pişirme süresi fırından fırına farklı olabileceğinden, turtayı 1 saat 15 dakika pişirdikten sonra kürdanla kontrol edin. Şayet pişmemişse, 15-20 dakika daha pişirin.
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