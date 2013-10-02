Yumuşak Turta Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı un
250 gram tereyağı
Bir buçuk su bardağı toz şeker
150 gram rendelenmiş
hindistancevizi
1 paket kabartma tozu
3 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
Üç buçuk çorba kaşığı esmer şeker
YAPILIŞI
İki su bardağı un ve 200 gram küp doğranmış tereyağını karıştırın. Üzerine toz şeker, 100 gram hindistancevizi, kabartma tozu ve çırpılmış yumurtayı ekleyip karıştırın. Karışıma, kaşıkla süt ekleyin. Sütü katarken, karışımın çok cıvık olmamasına dikkat edin. 24 cm'lik turta kalıbını yağlayıp unlayın. Karışımı kalıba boşaltın. Ayrı bir kapta, kalan yarım su bardağı un, 50 gram tereyağı ve esmer şekeri karıştırıp, tatlının üzerine yayın. Kalan hindistancevizini serpiştirin. 180 derece fırında, 1 saat 15 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pişirme süresi fırından fırına farklı olabileceğinden, turtayı 1 saat 15 dakika pişirdikten sonra kürdanla kontrol edin. Şayet pişmemişse, 15-20 dakika daha pişirin.