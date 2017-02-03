Zerde Tarifi

Pirinci yıkayıp suyunu süzdükten sonra yumuşayana dek haşlayın ve süzüp kenara alın. 5 su bardağı su, toz şeker ve safranı bir tencereye alıp şeker eriyene dek kaynatın. Nişastayı yarım çay bardağı suda açıp sürekli karıştırarak kaynamakta olan suya ilave edin. Üzerine pirinç ve zerdeçal katın.Sürekli karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Vanilyayı ilave edin. Ocaktan alıp kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerine dolmalık fıstık,antep fıstığı ve kuş üzümü serpin. Dondurma eşliğinde servis yapın.