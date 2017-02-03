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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Zerde Tarifi

Zerde Tarifi

Dondurma ile süsleyebileceğiniz enfes zerde tarifi... Pirinç ile hazırlayacağınız tatlı yaz akşamlarında içinizi serinletecek tatlardan. Peki zerde nasıl yapılır?
Zerde Tarifi
  • 5 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı pirinç

Birer tutam safran ve zerdeça

l5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı nişasta

Bir tutam vanilya



Üzerine:

Dondurma,

dolmalık fıstık,

antep fıstığı,

kuş üzümü

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp suyunu süzdükten sonra yumuşayana dek haşlayın ve süzüp kenara alın. 5 su bardağı su, toz şeker ve safranı bir tencereye alıp şeker eriyene dek kaynatın. Nişastayı yarım çay bardağı suda açıp sürekli karıştırarak kaynamakta olan suya ilave edin. Üzerine pirinç ve zerdeçal katın.Sürekli karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Vanilyayı ilave edin. Ocaktan alıp kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerine dolmalık fıstık,antep fıstığı ve kuş üzümü serpin. Dondurma eşliğinde servis yapın.

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