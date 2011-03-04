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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Zeytinyağlı Çikolata Mus

Zeytinyağlı Çikolata Mus

Zeytinyağlı Çikolata Mus
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram bitter çikolata

1 su bardağından bir parmak

fazla krema

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

(sarısı akından ayrılmış)

2 çorba kaşığı toz şeker

Bir buçuk çorba kaşığı zeytinyağı



Üzeri için:

Kakao

Mevsim meyveleri

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Kremayı sütle çırparak kenara alın. Yumurta sarısı ve 1 çorba kaşığı toz şekeri mikserle çırpın. Ayrı bir kapta yumurtanın akını 1 çorba kaşığı to zşekerle çırpın. Daha sonra kevgir yardımı ile yavaş yavaş yumurta akını, yumurta sarısının içine ilave edin. Erittiğiniz bitter çikolatayı, ardından zeytinyağını ekleyin. Son olarak çırptığınız kremayı ilave edin. Karışımı küçük kalıplara doldurun. Buzdolabının alt rafında 2-3 saat dinlendirin. Çıkardığınızda mevsim meyveleri ile süsleyin. Üzerine kakao serperek servis yapın.
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