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Acılı Mısır Çorbası Tarifi

Acıyı sevenlerin ve farklı bir tat denemek isteyenlerin tercihi olacak. Acı mısır çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Acılı Mısır Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış mısır tanesi

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet pırasanın beyaz kısımları

4 çorba kaşığı silme un

5 su bardağı su ya da et suyu

2 adet kırmızı acı biber

2 adet küçük boy domates

100 gram krema

1 tatlı kaşığı tozşeker

2-3 dal fesleğen

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp eritin ve halka doğradığınız pırasayı kavurun. Unu ilave edip kavurmaya devam edin. Suyu katın ve kaynadıktan sonra mısırı ilave edip, 15 dakika pişirin. Acı biberleri ince kıyın. Domateslerin çekirdeklerini çıkarıp irice doğrayın. Acı biber ve domatesi tencereye katın. Biberler yumuşayana dek pişirin. Üzerine krema, tozşeker, tuz ve karabiber ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Kıyılmış fesleğen ekleyip servis yapın.
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