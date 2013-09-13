Acılı ve Ekşili Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Çok ince ve uzun kesilmiş 8 adet havuç
İnce dilimlenmiş 1 adet orta boy yerli mantar
İnce dilimlenmiş 1 adet Çin mantarı
20 adet ince uzun kesilmiş bambu filizi
İnce dilimlenmiş 40 adet tavuk parçası (her porsiyon için 10 parça)
Sirke (arzuya göre kullanılır)
Acı sos (arzuya göre kullanılır)
Yarım çorba kaşığı soya sosu
1 çorba kaşığı nişastalı su
3 çorba kaşığı çırpılmış yumurta
Yarım dal ince kıyılmış taze soğan
YAPILIŞI
BİR wok'a (çin tavası) tavuk suyu koyun. Sonra havuç, mantarlar, bambu filizi, tavuk parçaları, sirke, acı sos ve soya sosu ilave edin. Bir dakika kaynatıp sonra, çok az nişastalı su ile çorba suyunu özleştirin. Hazırlanan çorba ocaktan indirilmeden önce çırpılmış yumurta ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın. Çorba kaselerine paylaştırın. Her kaseye 6-7 parça taze soğan serpiştirin, karıştırmadan servis yapın.