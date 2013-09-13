Acılı ve Ekşili Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

Çok ince ve uzun kesilmiş 8 adet havuç



İnce dilimlenmiş 1 adet orta boy yerli mantar



İnce dilimlenmiş 1 adet Çin mantarı



20 adet ince uzun kesilmiş bambu filizi



İnce dilimlenmiş 40 adet tavuk parçası (her porsiyon için 10 parça)



Sirke (arzuya göre kullanılır)



Acı sos (arzuya göre kullanılır)



Yarım çorba kaşığı soya sosu



1 çorba kaşığı nişastalı su



3 çorba kaşığı çırpılmış yumurta



Yarım dal ince kıyılmış taze soğan