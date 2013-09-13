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Acılı ve Ekşili Çorba Tarifi

Acılı ekşili çorba kış aylarının vazgeçilmezi ve gayet doyurucu. Peki bu doyurucu acılı ekşili çorba nasıl yapılır?
Acılı ve Ekşili Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Çok ince ve uzun kesilmiş 8 adet havuç

İnce dilimlenmiş 1 adet orta boy yerli mantar

İnce dilimlenmiş 1 adet Çin mantarı

20 adet ince uzun kesilmiş bambu filizi

İnce dilimlenmiş 40 adet tavuk parçası (her porsiyon için 10 parça)

Sirke (arzuya göre kullanılır)

Acı sos (arzuya göre kullanılır)

Yarım çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı nişastalı su

3 çorba kaşığı çırpılmış yumurta

Yarım dal ince kıyılmış taze soğan

YAPILIŞI

BİR wok'a (çin tavası) tavuk suyu koyun. Sonra havuç, mantarlar, bambu filizi, tavuk parçaları, sirke, acı sos ve soya sosu ilave edin. Bir dakika kaynatıp sonra, çok az nişastalı su ile çorba suyunu özleştirin. Hazırlanan çorba ocaktan indirilmeden önce çırpılmış yumurta ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın. Çorba kaselerine paylaştırın. Her kaseye 6-7 parça taze soğan serpiştirin, karıştırmadan servis yapın.
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