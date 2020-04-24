DETAYLI ARA
Sofra Çorbalar Alaca Çorba

Alaca Çorba

Sıcacık bir lezzet! Hem besleyici hem lezzetli işte alaca çorba tarifi...
Alaca Çorba
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı aşurelik buğday



Yarım çay bardağı nohut



Su



Yarım çay bardağı yeşil mercimek



2 adet büyük boy soğan



1 adet kurutulmuş kırmızı biber



Tuz



ÜZERİ İÇİN:



Kuru tarhun, pul biber ve nane



4 yemek kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Aşurelik buğday ve nohudu akşamdan ıslatın. Yarım saat sonra bir taşım kaynatıp tencerenin kapağını kapatın ve dinlendirin. Ertesi gün üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın. Mercimek ve yarım ay şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. İrice doğranmış kurutulmuş kırmızı biber ilave edip yaklaşık 40 dakika pişirin (pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin). Tuzunu ayarlayıp suyu azaldıkça sıcak su ekleyip pişirin. Ocağı kapatın. Üzeri için tarhun, pul biber ve naneyi ısıtılmış tereyağına ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası
Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası
Kremalı ve mantarlı erişte çorbası tarifi
Kremalı ve mantarlı erişte çorbası tarifi
Pirpirim çorbası
Pirpirim çorbası
Karalahana çorbası
Karalahana çorbası
Erzincan Çorbası
Erzincan Çorbası
Alişka Çorbası
Alişka Çorbası
Miso çorbası tarifi
Miso çorbası tarifi
Sütlü ovmaç çorbası…
Sütlü ovmaç çorbası…

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA