Alaca Çorba

Aşurelik buğday ve nohudu akşamdan ıslatın. Yarım saat sonra bir taşım kaynatıp tencerenin kapağını kapatın ve dinlendirin. Ertesi gün üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın. Mercimek ve yarım ay şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. İrice doğranmış kurutulmuş kırmızı biber ilave edip yaklaşık 40 dakika pişirin (pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin). Tuzunu ayarlayıp suyu azaldıkça sıcak su ekleyip pişirin. Ocağı kapatın. Üzeri için tarhun, pul biber ve naneyi ısıtılmış tereyağına ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.