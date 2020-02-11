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Alişka Çorbası

Bursa yöresine ait bu çorba akşam yemeğinde masanızı süsleyecek bir lezzet. Oldukça doyurucu ve lezzetli olan alişka çorbasını mutlaka denemelisiniz
Alişka Çorbası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • BURSA
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet tavuk budu



2 adet patates



8-10 dal maydanoz, tuz, karabiber



Hamuru için:



Bir buçuk su bardağı un



1 tatlı kaşığı tuz, yeteri kadar su


YAPILIŞI

Hamuru için unu yoğurma kabına alıp, tuz ve cıvık bir hamur elde edene kadar su ilave ederek yoğurun. mTavuk butlarını 3 su bardağı suda haşlayın ve sudan çıkarıp elinizle didikleyin. Tavuk suyunun içine 5-6 su bardağı sıcak su ekleyin ve küp doğranmış patatesi katın. Tatlı kaşığını suya batırıp çıkarın ve cıvık hamurdan bir parça alıp suya atın. Hamur bitene kadar aynı işleme devam edin ve hamurlar pişene kadar suyu kaynatın. Didiklenmiş tavuk, tuz ve karabiberi katın. Bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.

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