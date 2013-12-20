Anam Aşı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıyılmış soğan, kavurma ve tereyağını bir tencereye alıp, kavurun. Salçayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Mercimek, lobik, dövme ve nohudu ayrı ayrı bir gece öncesinden suda bekletip, ertesi gün süzün. Bakliyatları ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin. En son tuzunu ayarlayın ve tencereyi ocaktan alıp, sıcak servis yapın.