Anam Aşı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet büyük boy soğan
150 gram kavurma
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı salça,
9 su bardağı su
1 çay bardağı yeşil mercimek
1 çay bardağı lobik (fasulyeye benzeyen, küçük taneli bir bitki)
1 çay bardağı aşurelik buğday (dövme)
1 çay bardağı nohut,
tuz
YAPILIŞI
Kıyılmış soğan, kavurma ve tereyağını bir tencereye alıp, kavurun. Salçayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Mercimek, lobik, dövme ve nohudu ayrı ayrı bir gece öncesinden suda bekletip, ertesi gün süzün. Bakliyatları ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin. En son tuzunu ayarlayın ve tencereyi ocaktan alıp, sıcak servis yapın.