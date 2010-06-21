Antakya Sürk Peynirli Bezelye Çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze soğanı temizleyip iri parçalar halinde kıyın. Patatesi soyun. Tavuk suyu (veya sebze suyu), patates, sarımsak, bezelye ve taze soğanı tencereye alıp 20 dakika kaynatın. Karışımdan iki çorba kaşığını kenara ayırın. Kalanı robottan geçirin ve tekrar tencereye alın. Üzerine 4 çorba kaşığı krema, limon suyu, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyip bir taşım kaynatın. Tencereyi ocaktan alın. Ayırdığınız bezelyeli karışım ve naneyi ilave edin. Çorbayı servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine kalan 2 çorba kaşığı kremayı damla şekli oluşturacak şekilde dökün. Küçük küpler halinde doğranmış sürk peynirleri ile sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.