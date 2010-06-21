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Antakya Sürk Peynirli Bezelye Çorbası

Oldukça doyurucu ve leziz olan Antakya sürk peynirli bezelye çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Antakya Sürk Peynirli Bezelye Çorbası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

900 gram ayıklanmış bezelye

1 demet taze soğan

1 adet patates

850 ml tavuk veya sebze suyu

1 diş kıyılmış sarımsak

1 çorba kaşığı limon suyu

6 çorba kaşığı krema

1 tutam toz şeker

4 çorba kaşığı kıyılmış nane

Tuz, taze çekilmiş karabiber

250 gram Antakya sürk peyniri

YAPILIŞI

Taze soğanı temizleyip iri parçalar halinde kıyın. Patatesi soyun. Tavuk suyu (veya sebze suyu), patates, sarımsak, bezelye ve taze soğanı tencereye alıp 20 dakika kaynatın. Karışımdan iki çorba kaşığını kenara ayırın. Kalanı robottan geçirin ve tekrar tencereye alın. Üzerine 4 çorba kaşığı krema, limon suyu, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyip bir taşım kaynatın. Tencereyi ocaktan alın. Ayırdığınız bezelyeli karışım ve naneyi ilave edin. Çorbayı servis kaselerine paylaştırın. Üzerlerine kalan 2 çorba kaşığı kremayı damla şekli oluşturacak şekilde dökün. Küçük küpler halinde doğranmış sürk peynirleri ile sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.
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